Il TedEd club dell' Itts Volta di Perugia e le grandi domande con risposta

Scopri il TedEd Club dell’ITS Volta di Perugia, un percorso che valorizza il public speaking e l’apertura mentale tra gli studenti. Con l’evento finale intitolato “Ramblers”, i partecipanti si impegnano a condividere le proprie idee e a esplorare grandi domande, camminando insieme verso un futuro ricco di nuove visioni e incontri stimolanti.

Camminare, come viandanti, verso il futuro con la capacità di raccontarsi, aprirsi a nuove visioni e condividere le proprie idee con gli altri attraverso il public speaking. È Ramblers, letteralmente viandante, il titolo scelto per l'evento conclusivo del progetto TedEd club dell'Istituto tecnico.

