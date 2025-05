Il tecnico sulle orme di Mourinho La Coppa per entrare nell’Olimpo

Scopri il percorso del tecnico che, seguendo le orme di Mourinho, aspira a conquistare la coppa e entrare nell’Olimpo del calcio europeo. Solo pochi grandi, come Helenio Herrera e José Mourinho, sono riusciti a portare l’Inter al massimo, e oggi Simone Inzaghi si prepara a scrivere il proprio nome in questa prestigiosa élite.

La ristretta cerchia in cui Simone Inzaghi vorrebbe entrare è un Olimpo di cui fanno parte soltanto Helenio Herrera e José Mourinho. Sono, l’apolide Mago e il portoghese Speciale, gli unici due allenatori ad aver portato l’Inter in cima all’Europa. Personaggi simili, quasi sovrapponibili, con un ego pronunciato e una comunicazione efficace, aggressiva. Difficilmente banale. Due allenatori poco inclini a una diplomazia da zero a zero. Dovesse battere il Paris Saint-Germain, Inzaghi rappresenterebbe una novità nel panorama dei tecnici nerazzurri vincenti in ambito internazionale. Negli ultimi mesi il timoniere piacentino ha aggiunto qualche sfumatura alle sue uscite pacate, poco “da titolo“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tecnico sulle orme di Mourinho. La Coppa per entrare nell’Olimpo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il tecnico sulle orme di Mourinho. La Coppa per entrare nell’Olimpo - Dalla comunicazione allo schieramento tattico, quante differenze tra i due timonieri di ieri e di oggi. In comune la grande capacità di gestire il gruppo e l’impresa contro il Barcellona in semifinale ... 🔗Da ilgiorno.it

Inter, Mourinho ha tifato per lo scudetto del Napoli e spiega perché: web incredulo - Mourinho ha gufato i nerazzurri, non voleva che potessero bissare quel Triplete che vuole sia ricordato solo per la sua impresa ma in Champions League si augura un successo dell'Inter contro il Psg ... 🔗sport.virgilio.it scrive

José Mourinho "cattivo" ma onesto: "Il Triplete è mio! Contento che l'Inter non l'abbia rifatto" - CALCIO - L'ex allenatore dell'Inter celebra la memorabile stagione del 2010 e ammette apertamente di aver fatto il tifo contro Inzaghi: "Sono un po' cattivo ma ... 🔗Si legge su eurosport.it

Inter, Mourinho contro Mazzarri e De Laurentiis