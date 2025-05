Il teatro incontra la terra del mito | festival tra Joppolo Santa Elisabetta e Sant' Angelo

Dal 31 maggio al 2 giugno, il festival "Il teatro incontra la terra del mito" trasforma i borghi di Joppolo, Santa Elisabetta e Sant’Angelo in suggestivi teatri all'aperto, celebrando il ritorno alle origini attraverso spettacoli unici. Guidati dagli artisti del Teatro alla Guilla di Palermo e dal regista Valerio Strati, questo evento itinerante offre un'esperienza culturale immersiva tra teatro, natura e tradizione.

