il tar tiene ancora aperto l asilo nido accolto il ricorso delle famiglie

Il Tar ha confermato che l'asilo nido Magnolia rimarrà aperto anche nel prossimo anno scolastico, accolto il ricorso delle famiglie contro la chiusura proposta dal Comune. La vittoria dei genitori, già protagonisti di opposizioni precedenti, rappresenta un importante passo per la tutela dell’offerta educativa locale.

Rimarrà aperto anche il prossimo anno scolastico l’asilo nido Magnolia che il Comune voleva chiudere entro il prossimo settembre nell’ambito di un piano di razionalizzazione dell’offerta scolastica. A spuntarla anche questa volta sono stati i genitori che già in passato si erano opposti alle decisioni del sindaco Alessandro Rapinese, con l’aiuto del Tar che ha accolto il ricorso presentato contro la delibera approvata lo scorso 10 marzo dalla maggioranza. "Si è deciso di accogliere la domanda cautelare nelle more della sollecita definizione della controversia nel merito – si è pronunciata la quinta sezione del Tar della Lombardia rinviando la trattazione nel merito al prossimo febbraio – garantendo in tal modo l’apertura dell’asilo nido "Magnolia" per l’anno scolastico 202526". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it