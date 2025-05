Il Tar riapre alle keybox il sindaco Sala | Non siamo molto contenti

Il tribunale amministrativo del Lazio ha annullato la decisione del Ministero dell’Interno sulle “keybox” per case vacanze e BnB, riaprendo le porte a queste soluzioni di check-in autonomo. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, esprime il suo disappunto, ritenendo questa sentenza negativa per la città e il suo tessuto turistico.

