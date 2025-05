Il suo terreno va all’asta lui picchia un imprenditore per non farglielo comprare | 5 arresti nel Napoletano

Un episodio di violenza nel napoletano ha portato all'arresto di cinque persone, tra cui un uomo coinvolto in un pestaggio per impedire l'acquisto di un terreno all'asta. Scopri i dettagli di questa notte di cronaca e le motivazioni che hanno portato a tali eventi.

L'uomo, insieme ad altre quattro persone che hanno partecipato al pestaggio, è stato arrestato dai carabinieri. L'aggressione si è verificata nella provincia di Napoli nel 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il suo terreno va all’asta, lui picchia un imprenditore per non farglielo comprare: 5 arresti nel Napoletano

