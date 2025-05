Il ritorno live e love dei Negramaro | Tutto corre recuperiamo lentezza

Il ritorno live dei Negramaro porta entusiasmo e magia sul palco, con il tour "Tutto Corre, Recuperiamo Lentezza" che quest'autunno li vedrà protagonisti nei palazzetti italiani, tra cui il 3 ottobre al Forum di Assago. La band salentina, dopo aver iniziato il suo viaggio musicale a Milano, invita i fan a vivere emozioni autentiche e intense nelle prossime tappe dal vivo.

La strada che in autunno riporta i Negramaro nei palasport, con tappa il 3 ottobre al Forum di Assago, inizia nel pieno della primavera a Milano, in quel Waweforms Studio che il tastierista della band salentina Andrea “Andro” Mariano s’è ricavato in alcuni ex edifici industriali della Barona. A parlarne davanti alle telecamere di Fuori Soundchek, il nuovo format musicale in esterni disponibile pure sui social e sul sito web del nostro giornale, sono il frontman Giuliano Sangiorgi e lo stesso Mariano. Da dove parte il lavoro su un nuovo show? Sangiorgi: "Per una band come la nostra il problema più grande, a volte insormontabile, è decidere la scaletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it