Il ritorno della Festa che unisce | Montemesola celebra il Patrocinio della sua Patrona

Tarantini Time Quotidiano C’è un tempo dell’anno in cui le strade di Montemesola smettono di essere solo pietre silenziose: tornano a risuonare di passi, di musica, di preghiere sussurrate e sorrisi condivisi. Quel tempo è vicino. Il 23 e 24 agosto, la comunità si stringerà ancora una volta attorno alla sua Santa Patrona, la Beata Vergine del Santissimo Rosario, per celebrare il Patrocinio, un appuntamento che non è solo tradizione, ma respiro comune, battito collettivo. È una festa che unisce, che ricuce le distanze e accoglie chi torna. Sì, perché da qualche anno, il Comitato Festa ha scelto agosto come mese in cui dare il via ai festeggiamenti, per permettere anche a chi vive lontano — i fuori sede, i figli del paese che tornano per l’estate — di partecipare, di riscoprire il profumo dell’incenso, le luci delle luminarie, l’abbraccio della propria terra. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it