Il Rifugio Atomico | dal 19 settembre su Netflix la nuova serie dei creatori di La Casa di Carta e Berlino

Rilasciato il teaser trailer ufficiale della serie thriller distopica firmata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. Netflix presenta in anteprima le prime immagini ufficiali e il teaser trailer de Il Rifugio Atomico, la nuova attesissima serie dei creatori di La Casa di Carta, Berlino e Sky Rojo. Disponibile in streaming su Netflix dal 19 settembre 2025, Il Rifugio Atomico promette di essere uno dei titoli più intriganti della stagione autunnale. Il Rifugio Atomico: trama, cast e anticipazioni della nuova serie Netflix 2025. Ambientata in un bunker di lusso sotterraneo, costruito per resistere a qualsiasi apocalisse, la serie esplora la convivenza forzata di un gruppo di miliardari rinchiusi nel Kimera Underground Park per sfuggire a un possibile conflitto globale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com