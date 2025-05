Il Rifugio Atomico | annunciata la data d’uscita della serie dai creatori de La Casa di Carta

Scopri la data di uscita de *Il Rifugio Atomico*, la nuova serie dai creatori di *La Casa di Carta*. Netflix presenta il teaser trailer e alcune immagini esclusive, offrendo un primo assaggio di questa avvincente produzione che arriverà presto sulla piattaforma.

Netflix mostra per la prima volta il teaser trailer e alcune immagini de Il Rifugio Atomico, offrendo un primo sguardo alla nuova serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato ( La casa di carta, Berlino e Sky Rojo ), che sarà disponibile solo su Netflix dal 19 settembre. In un bunker di lusso progettato per resistere a qualsiasi catastrofe immaginabile, un gruppo di miliardari è costretto a convivere dopo essersi rinchiuso a causa della minaccia di un conflitto globale senza precedenti. Il Kimera Underground Park diventa lo sfondo claustrofobico per le vicende di due famiglie segnate da una ferita del passato.