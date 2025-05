Il rettore dell’università di El Salvador in visita alla d’Annunzio per il progetto Castes

Domani, venerdì 30 maggio alle ore 10, il campus universitario di Chieti ospiterà la delegazione dell’Università di El Salvador (Ues), ricevuta dal prorettore Tonio Di Battista nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Castes. L’iniziativa, finanziata dall’Agenzia italiana per la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il rettore dell’università di El Salvador in visita alla "d’Annunzio" per il progetto Castes

