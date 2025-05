Il regalo da 50mila euro e l’ossessione di Andrea Mostoni per Vasilica | cosa c’è dietro l’omicidio dell’escort di Legnano

Scopri i dettagli sconvolgenti dietro il caso di Andrea Mostoni e il suo ossessivo regalo da 50mila euro a Vasilica Potincu, l’escort di Legnano trovata morta. Le indagini rivelano bonifici con la causale "regali" e un possibile collegamento tra l’ossessione di Mostoni e l’omicidio. Un caso che ha scosso la comunità e sollevato numerosi interrogativi.

Più di 50mila euro in bonifici con la causale "regali". A tanto ammonta la cifra che il presunto killer Andrea Mostoni avrebbe inviato in più tranche alla trentacinquenne romena Vasilica Potincu alias "Katty", stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Legnano, coordinati dal pm della Procura di Busto Arsizio Ciro Caramore. Nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio 2025, l'uomo, residente a Robecco sul Naviglio e impiegato come tecnico meccanico in una ditta, è stato sottoposto a fermo dalla Procura per il delitto di Legnano. Nel corso dell'interrogatorio del pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it