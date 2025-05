Il processo sulla morte di Maradona è da rifare | Una delle tre giudici non è intervenuta in modo imparziale

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona deve essere rifatto, secondo la decisione dei giudici del Tribunale di San Isidro, a causa di irregolarità e mancanza di imparzialità di uno dei giudici. Questa controversia si collega anche alle questioni emerse riguardo a un documentario non autorizzato, sollevando nuove polemiche sulla gestione del caso.

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è da rifare. Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale di San Isidro (Buenos Aires), che hanno ordinato l’annullamento del procedimento avviato in seguito alla scomparsa della leggenda del calcio. La decisione è legata a doppio filo con lo scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato, che coinvolge uno dei tre membri del tribunale stesso. Il coinvolgimento della giudice nel documentario non autorizzato. La decisione di annullare il processo sulla morte di Maradona è stata annunciata dal giudice Maximiliano Savarino. Il togato ha motivato la decisione affermando che «la giudice Julieta Makintach, coinvolta nella realizzazione di un documentario non autorizzato, non è intervenuta in modo imparziale». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il processo sulla morte di Maradona è da rifare: «Una delle tre giudici non è intervenuta in modo imparziale»

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena» - Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena». 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Processo Morte Maradona Rifare Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Buenos Aires: forse tutto da rifare il processo per la morte di Maradona; Processo Maradona, la giudice «attrice» ricusata: girava in segreto un documentario sulla morte di Diego. Ecco cosa può succedere adesso. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Maradona, annullato il processo sulla sua morte: uno dei giudici coinvolto nella realizzazione di un documentario non autorizzato - Novità nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. A seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato che coinvolge uno dei tre membri ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Morte Maradona, annullato il processo dopo lo scandalo che ha travolto un giudice: è tutto da rifare - Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è stato annullato. Il Tribunale di San Isidro ha deciso di annullarlo a causa dello scandalo che ha coinvolto uno dei giudici. Ora è tutto da rifare. 🔗Si legge su fanpage.it

Maradona processo annullato: bufera su Julieta Makintach, la giudice protagonista del documentario scandalo non autorizzato - Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è stato ufficialmente annullato dal Tribunale orale n.3 di San Isidro, in Argentina, a causa di un clamoroso scandalo giudiziario ... 🔗Riporta leggo.it