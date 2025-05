Il processo per la morte di Maradona è stato annullato

Il processo per la morte di Diego Maradona è stato ufficialmente annullato dal Tribunale di San Isidro, dopo uno scandalo legato alla realizzazione di un documentario non autorizzato e girato illegalmente da uno dei giudici coinvolti. Questa decisione mette in discussione la vicenda giudiziaria e solleva importanti questioni sulla trasparenza e l'integrità del procedimento.

I giudici del Tribunale di San Isidro (Buenos Aires) hanno deciso l’ annullamento del processo per la morte di Diego Armando Maradona. La decisione è stata presa a seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non solo non autorizzato, ma addirittura girato di nascosto da una dei tre giudici che avrebbero dovuto decidere la sentenza, Julieta Makintach. Che, come è emerso dalle riprese delle videocamere di sorveglianza, era entrata in tribunale con una troupe per girare delle scene. Maximiliano Savarino, uno degli altri giudici, ha detto che la condotta della collega «non è stata imparziale» e che «il suo comportamento ha provocato danni sia all’accusa sia alla difesa», aggiungendo che dopo l’annullamento degli atti relativi al processo dovranno essere nominati nuovi giudici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il processo per la morte di Maradona è stato annullato

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena» - Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena». 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Processo Morte Maradona Stato Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Argentina, sospeso processo morte Maradona per accuse a uno dei giudici; Maradona, il processo per la morte è sospeso: giudice accusata di aver venduto i diritti per un documentario; Julieta Makintach, chi è la giudice che ha sospeso processo sulla morte di Maradona; Argentina: sospeso processo su morte Maradona per accuse ad uno dei giudici. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alla fine il processo sulla morte di Maradona è stato annullato - Per via del documentario girato di nascosto da una dei tre giudici incaricati del caso, uno scandalo emerso pochi giorni fa ... 🔗ilpost.it scrive

Annullato il processo sulla morte di Maradona - AGI- È stato annullato il processo che doveva fare luce sulla morte del campione Diego Armando Maradona. Il processo a sette operatori sanitari è stato annullato dai due giudici rimasti in aula dopo l ... 🔗Scrive msn.com

Morte Maradona, annullato il processo: i motivi della decisione - La scelta è stata annunciata dal giudice Maximiliano Savarino, uno dei tre membri del tribunale: ecco il perché ... 🔗Si legge su tuttosport.com