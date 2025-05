Il processo per la morte di Diego Armando Maradona è stato annullato

Il processo per la morte di Diego Armando Maradona è stato annullato, suscitando grande sorpresa nel mondo del calcio e della giustizia. La decisione, annunciata giovedì 29 maggio dai giudici del Tribunale di San Isidro, è stata presa a causa di un coinvolgimento inedito di uno dei membri del collegio giudicante.

La clamorosa decisione è arrivata oggi, giovedì 29 maggio, dai giudici del Tribunale di San Isidro, alla periferia di Buenos Aires, dopo che uno dei membri del collegio giudicante è risultata coinvolta nella realizzazione di un documentario non autorizzato.

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena» - Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena». 🔗continua a leggere

