Il primo parco sonoro di Milano in un' ex cava grazie a Elisa

Scopri il primo parco sonoro di Milano, nato in un'ex cava nel quartiere Gallaratese grazie all'impegno di Elisa e al crowdfunding avviato in vista del suo concerto a San Siro il 18 giugno. Un progetto che unisce musica, natura e solidarietà , sostenuto con successo dalla comunità e approvato ufficialmente dal Comune di Milano.

Un parco sonoro (il primo di Milano) al Gallaratese grazie anche alla raccolta fondi avviata da Elisa in vista del suo concerto a San Siro del 18 giugno. La prima donazione, che dà il via libera al crowfunding, è stata accettata dalla giunta del Comune di Milano con un'apposita delibera. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Il primo parco sonoro di Milano in un'ex cava (grazie a Elisa)

al fianco di Elisa per l'ambiente; Elisa, così la musica rispetta il pianeta e cura l’ambiente; Elisa: «Porto a San Siro il primo concerto sostenibile»; Elisa, il nuovo concerto show: «Mi prendo San Siro e lancio la rivoluzione verde». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Elisa, il concerto a San Siro e il Parco Sonoro ‘Plantasia’: il progetto green per Milano - Il prossimo 18 giugno non sarà una data qualunque per Elisa che per la prima volta si esibisce a San Siro. Un concerto particolarmente atteso – dall’artista e dal suo pubblico – che diventa occasione ... 🔗Come scrive msn.com

