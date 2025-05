Il prezzo del gas apre in rialzo a 3685 euro al megawattora

Il prezzo del gas apre in rialzo a 3.685 euro al megawattora, con attenzione agli livelli degli stoccaggi europei e alla produzione di energia rinnovabile. A Amsterdam, le quotazioni crescono dello 0,5%, riflettendo un mercato in costante watch per le prossime dinamiche energetiche.

Avvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda al livello degli stoccaggi europei e all'andamento della produzione di energia dalle fonti rinnovabili. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento dello 0,5% a 36,85 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas apre in rialzo a 36,85 euro al megawattora

Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,47 euro - Il prezzo del gas registra un avvio in rialzo, aprendo a 35,47 euro al megawattora, con un incremento dello 0,6% ad Amsterdam. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il prezzo del gas apre in rialzo a 36,85 euro al megawattora; Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,50 euro; Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,50 euro; Previsioni Prezzo Gas Naturale: Inversione Rialzista Prepara il Terreno per Obiettivi al Rialzo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il prezzo del gas apre in rialzo a 36,85 euro al megawattora - Avvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda al livello degli stoccaggi europei e all'andamento della produzione di energia dalle fonti rinnovabili. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un ... 🔗Da quotidiano.net

Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,47 euro - Avvio in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori del settore che guardano al livello degli stoccaggi ed all'andamento delle temperature. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo dello 0 ... 🔗ansa.it scrive

Prezzi del gas in rialzo in Europa per colpa dello stop al giacimento norvegese: ecco cosa sta succedendo - Al momento i prezzi del gas al Ttf di Amsterdam, Borsa di riferimento per i valori del gas europei, è sopra i 37,2 euro al ... 🔗Si legge su energiaoltre.it

Allarme prezzi per pasta e pane, Scanavino: Dopo gas e mais aumenta anche il grano