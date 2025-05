Il presidio in ospedale | Ricatto inaccettabile Pagate per farvi curare La salute è un diritto

Il presidio in ospedale denuncia un ricatto inaccettabile: pagare per curarsi non dovrebbe mai essere un diritto soggettivo, ma un principio fondamentale di una sanità pubblica. Tra la gente e fuori dalle sedi istituzionali, questa mobilitazione mira a mettere fine alla gestione che ha fa della salute una merce e a ridare slancio a un sistema sanitario regionale più giusto e accessibile per tutti.

Fuori dalle sedi istituzionali, volutamente tra la gente che anche ieri mattina in via Stelvio entrava e usciva dall’ospedale. Il Pd si è dato appuntamento proprio lì perché al centro della mobilitazione, che mette sotto accusa la gestione del sistema sanitario regionale, l’obiettivo dichiarato è uno solo: "Ricostruiamo insieme la sanità lombarda ". A dare manforte ai rappresentanti del territorio, anche il capogruppo Dem in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino: "Troppi cittadini si trovano di fronte a un ricatto: volete farvi curare? Pagate. Ma la salute è un diritto". "È inammissibile che una persona ogni nove anche nella nostra provincia rinunci a curarsi perché non ha la risposta sanitaria in tempi adeguati – rimarca Michele Iannotti, segretario provinciale Pd – È contro ogni logica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il presidio in ospedale: "Ricatto inaccettabile. Pagate per farvi curare. La salute è un diritto"

