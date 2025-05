Il post-elezioni di Nicola Grandi | Abbiamo sbagliato i calcoli

Dopo le elezioni di Nicola Grandi, il cosiddetto 'effetto Parthenope' si è manifestato, rivelando come ci siano stati errori nei nostri calcoli iniziali. Un risultato che ha sorpreso, dimostrando che spesso il destino politico può riservare sorprese inaspettate rispetto alle previsioni.

Dicesi ‘effetto Parthenope’ quello che si materializza nel momento in cui ci si trova a riconoscere che ‘era già tutto previsto’, come accaduto lunedì pomeriggio al candidato del centrodestra Nicola Grandi. "Mi aspettavo un Pd intorno al 40% dei voti – osserva il consigliere comunale – a impressionarmi di più è stato il risultato delle cinque liste alleate". Consigliere, è lì che avevate sbagliato i calcoli? "Sì, lo ammetto. Credevo che la loro coalizione si sarebbe fermata al 53%, invece sono andati parecchio oltre". C’è da dire che i vari Mingozzi, Perini, Salimbeni, Monti e Lazzari avevano dato subito l’impressione di essere organismi composti di azoto, ossigeno e preferenze, non trova? "In realtà avevamo anche noi ottimi candidati, come dimostrano i risultati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it