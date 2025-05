Il portavoce del Cremlino | Poco costruttiva la richiesta di un nostro memorandum da parte di Kyiv

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato che la richiesta di Kyiv di ricevere un memorandum con le proposte russe prima dell’incontro di Istanbul del 2 giugno è considerata poco costruttiva. La Russia si mantiene aperta al dialogo, ma sottolinea l’importanza di un approccio più collaborativo nei negoziati con l’Ucraina.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito alla stampa che la Russia ha espresso disponibilità a un incontro previsto a Istanbul per lunedì 2 giugno, nell’ambito dei negoziati con l’Ucraina. Peskov ha precisato: «La richiesta di Kyiv di consegnare un memorandum con le nostre proposte prima di tale data non è costruttivo. Aspettiamo una risposta sulla loro presenza». Non è previsto alcun contatto trasso Vladimir Putin e Donald Trump: «No, non ci sono ancora piani del genere», ha affermato Peskov. Shoigu: «Istanbul sta diventando la piattaforma principale per lo svolgimento dei negoziati». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il portavoce del Cremlino: «Poco costruttiva la richiesta di un nostro memorandum da parte di Kyiv»

