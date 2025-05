Il ponte del 2 giugno porta l’estate

Il ponte del 2 giugno segna l'inizio dell'estate con giornate soleggiate e weather stabile grazie a un rinforzo dell'alta pressione. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere un caldo intenso sabato, regalando giornate perfette per le vacanze e il tempo libero all'aperto.

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio - A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio. 🔗continua a leggere

