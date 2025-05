Il pil Usa è in calo dello 02 per cento | è la prima flessione dal 2022

Il PIL degli Stati Uniti nel primo trimestre del 2025 registra un calo dello 0,2%, la prima contrazione dal 2022, segnando un’inversione rispetto alla crescita del 2,4% del trimestre precedente. Questo rallentamento evidenzia una fase di potenziale rallentamento dell’economia americana, con implicazioni importanti per i mercati globali.

Nel primo trimestre del 2025, l’economia degli Stati Uniti ha registrato una contrazione dello 0,2 per cento su base annualizzata, secondo la seconda stima diffusa dal Bureau of Economic Analysis (Bea). È il primo calo dal 2022 e segna un’inversione rispetto alla crescita del 2,4 per cento registrata negli ultimi tre mesi del 2024. Il rallentamento è legato principalmente all’aumento delle importazioni, spinte dall’accelerazione degli acquisti aziendali in vista dei nuovi dazi annunciati dal presidente Donald Trump. Le importazioni, che sottraggono valore nel calcolo del pil, sono cresciute senza essere compensate da un pari aumento dei consumi o degli investimenti in scorte. 🔗 Leggi su Lettera43.it