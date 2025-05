Il petrolio è in netto rialzo Brent sfiora 66 dollari

Il prezzo del petrolio è in forte aumento questa mattina, con il Brent che si avvicina ai 66 dollari grazie al blocco dei dazi deciso dalla giustizia americana e alle raccomandazioni di Goldman Sachs di investire nel greggio. Il WTI americano sale dell'1,7%, consolidando un trend positivo nel mercato dell'energia.

Sono in deciso rialzo questa mattina i prezzi del petrolio, sulla scia del blocco ai dazi arrivato dalla giustizia americana e delle raccomandazioni di Goldman che ha invitato ad investire in greggio e olio. Il Wti amricano sale dell'1,7% a 62,90 dollari, mentre il Brent guadagna l'1,57% a 65,92 dollari al barile.

Borse europee caute, Milano in rialzo: petrolio e gas in aumento - Le Borse europee si muovono con cautela, mantenendo un andamento misto in un contesto di debolezza da parte di Wall Street. 🔗continua a leggere

