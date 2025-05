Il petrolio chiude in calo a New York a 6094 dollari

Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,46% a 60,94 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio chiude in calo a New York a 60,94 dollari

