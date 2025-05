Il Pd si mobilita per Gaza | sventolano sudario e bandiera della Palestina a Palazzo di Città

Il Partito Democratico di Pescara si mobilita a sostegno di Gaza, esponendo un sudario e la bandiera palestinese sul palazzo comunale. Un gesto simbolico che dicono rappresentare il supporto di molti cittadini verso la causa palestinese e la richiesta di pace nella regione.

Da giovedì 29 maggio il sudario per Gaza sventola anche sul palazzo comunale di Pescara: lo hanno esposto i consiglieri del Pd, assieme a una bandiera della Palestina, alla finestra degli uffici del gruppo consiliare in questione. “Un gesto simbolico che migliaia di cittadini e cittadine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il Pd si mobilita per Gaza: sventolano sudario e bandiera della Palestina a Palazzo di Città

