Scopri come il patto di sangue tra Cesc Fábregas e Nico Paz potrebbe riportare il talento di quest'ultimo al Real Madrid, in vista della Coppa del Mondo del club. Un legame che promette di rivitalizzare le ambizioni dei Blancos e fare sognare i tifosi nella stagione 2025.

2025-05-27 08:52:00 Il web è in trepidazione: Cesc fábregas che è diventato uno dei principali responsabili dell’esplosione di Nico Paz chi Il Real Madrid intende recuperare per la Coppa del Mondo del club che paga 8 milioni di euro. Lui Canarian Footder, che ha scelto di difendere i colori dell’Argentina si è stabilito in calcio come uno dei montanti del Come il 1907 di Cesc. L’impegno per Cesc Fábregas per i giovani è stato fondamentale per il Il processo di maturazione di Nico Paz. Cesc Fábregas si fidava molto della gioventù e si concentra molto sull’aiutarci tatticamente Nico Paz “Devono sentire che tutto ciò che facciamo e tutto ciò che trasmetto nel paese ‘Il giorno dopo a Movistar Plus+’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com