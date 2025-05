Il Partito Socialista aderisce alla mobilitazione per il referendum

Il Partito Socialista Italiano della Federazione di Caserta si unisce alla mobilitazione nazionale per sostenere il voto referendario nelle giornate del 31 maggio e 1° giugno 2025. Domenica 1° giugno, l’appuntamento locale è in Piazza Correra, dalle 10 alle 13, per promuovere un importante momento di partecipazione democratica.

