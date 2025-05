Il papà dell’omicida | Alessio era innamorato di Martina Un bravo ragazzo

Il padre di Alessio, l'omicida di Martina, esprime il suo dolore e la sua incredulità di fronte alla tragedia, sottolineando come suo figlio fosse un bravo ragazzo e Martina fosse come una figlia per lui e la sua famiglia. Questa testimonianza mette in luce il lato umano e la sofferenza di una famiglia sconvolta da un gesto imprevedibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Chiedo scusa a tutti, non ce lo saremmo mai aspettati, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina è stata come una figlia per me e mia moglie. Chiedo scusa a tutto il mondo da parte di mio figlio e della nostra famiglia”. Così ai cronisti Domenico Tucci, il papà di Alessio, il 18enne che ha ucciso a colpi di pietra la fidanzata 14enne Martina Carbonaro. “Alessio – dice – voleva scoprire chi fosse il nuovo ragazzo di Martina. Non era ossessionato da Martina, era innamorato. Stavano crescendo insieme. Vedere che chattava con un altro lo ha sconvolto”. L'articolo Il papà dell’omicida: “Alessio era innamorato di Martina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il papà dell’omicida: “Alessio era innamorato di Martina. Un bravo ragazzo”

Martina Carbonaro, lo sfogo della madre contro l'ex fidanzato: "Dicevano che era bravo invece era un mostro. Voglio l'ergastolo" - L’atroce omicidio di Martina Carbonaro ha scosso profondamente l’opinione pubblica, portando la madre della 14enne a un accorato sfogo contro l’ex fidanzato. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Papà Dell Omicida Alessio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il papà dell'omicida,'Alessio era innamorato di Martina'; Il papà di Martina, la 14enne uccisa ad Afragola: «Alessio Tucci deve pagare per quello che ha fatto. Martina era bella come il sole»; «L'ho uccisa perché mi aveva lasciato». La confessione dell'ex di Martina; Afragola, le carte dell'accusa contro Alessio: Ha provato a costruirsi un'aria di innocenza dopo aver ucciso…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia