Il palio dei Borgia entra nell' itinerario Le vie dell' imperatore Carlo V

Il Palio dei Borgia di Nepi si inserisce nell'itinerario "Le vie dell'imperatore Carlo V", un percorso che celebra la storia, la cultura e le tradizioni europee della Tuscia. Questa manifestazione rappresenta un'occasione unica per scoprire la ricca ereditĂ rinascimentale, collegando il borgo alle grandi rotte culturali dell'epoca.

Il Palio dei Borgia di Nepi entra nell'itinerario "Le vie dell'imperatore Carlo V". Un traguardo che unisce passione, tradizione ed Europa e che si concretizza in un riconoscimento che lega il borgo della Tuscia alle grandi rotte culturali del Rinascimento.

Palio dei Borgia e contrade storiche a Nepi. Il programma completo - A Nepi, dal 24 maggio al 15 giugno, torna il Palio dei Borgia, l’evento piĂą atteso dell'anno. Per tre settimane, il borgo si trasforma tra decorazioni e bandiere delle quattro contrade storiche: San Biagio, La Rocca, Santa Maria e Santa Croce. 🔗continua a leggere

