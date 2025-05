Il palazzo dentro il cortile Via Fauché | 3 a processo | Non vale la buona fede

L'incidente al palazzo nel cortile di via Fauchè 3 evidenzia come le irregolarità nel cantiere di via Fauchè 9 non possano essere giustificate dalla buona fede. La giurisprudenza ha portato il Tribunale a rinviare a giudizio il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista, evidenziando l'importanza di rispettare le normative edilizie.

Per le irregolarità del cantiere al civico 9 di via Fauchè non è sufficiente invocare la "buona fede": giurisprudenza che ha permesso al Tribunale di rinviare a giudizio Luigi D'Ambrosio, costruttore, il direttore dei lavori e progettista, Marco Colombo, e il costruttore Gaetano Risi. Il triplice rinvio a giudizio rientra nell'inchiesta della Procura sugli abusi edilizi, in questo caso nella realizzazione del "palazzo dentro il cortile". Il cantiere era partito nell'ottobre 2022 per realizzare una palazzina di 3 piani, di cui 2 fuori terra, in sostituzione del laboratorio-deposito che avrebbe violato i limiti in altezza "all'interno dei cortili" del Piano di governo del territorio del Comune.

A Palazzo Lombardia la mostra “Dentro il fuoco – 12 mesi di guerre raccontate dai giornalisti del Premio Almerigo Grilz” - Fino al 24 maggio, a Palazzo Lombardia a Milano, si può visitare "Dentro il fuoco", mostra che offre uno sguardo inedito su 12 mesi di guerre e crisi, raccontate dai giornalisti del Premio Almerigo Grilz. 🔗continua a leggere

