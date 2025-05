Il padre di Martina uccisa dall' ex | Veniva a casa è assurdo Meloni | Fare di più | La madre | fingendo ci ha aiutato a cercarla

La tragica vicenda di Martina, uccisa dal suo ex, riporta alla luce una realtà inquietante: la violenza di genere è un’emergenza da affrontare con urgenza. Il padre, Marcello Carbonaro, rivela particolari agghiaccianti sul coinvolgimento dell'ex in una finta ricerca della figlia. Queste storie non possono rimanere nell'ombra. È il momento di chiedere un impegno concreto per proteggere le donne e prevenire tali atrocità. La società non può voltarsi dall'altra parte.

Marcello Carbonaro dopo la scoperta dell'omicidio della figlia e il fermo del 19enne Alessio Tucci: «È venuto in auto con me per cercare Martina» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il padre di Martina, uccisa dall'ex: «Veniva a casa, è assurdo». Meloni: «Fare di più» | La madre: fingendo, ci ha aiutato a cercarla

Martina Carbonaro, la giovane vittima di 14 anni uccisa ad Afragola, rappresenta una tragica cronaca di cronaca nera nel Napoli.

Si legge su msn.com: Marcello Carbonaro, muratore e padre di Martina, la 14enne uccisa dal suo ex ad Afragola, è sul luogo del delitto. A pochi metri dallo stadio Moccia di Afragola, l’uomo alle telecamere e ai microfoni ...

Lo riporta msn.com: Marcello Carbonaro, muratore e padre di Martina, la 14enne uccisa dal suo ex ad Afragola, è sul luogo del delitto. A pochi metri dallo stadio Moccia di Afragola, l’uomo non ...

