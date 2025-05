Il padre di Martina uccisa dall' ex | Alessio veniva a casa facevamo le vacanze assieme | La madre | fingendo ci ha aiutato a cercarla

Marcello Carbonaro, padre di Martina uccisa dall'ex Alessio, ricorda i momenti condivisi con la figlia e il dolore di quella tragica perdita. Dopo il fermo del 19enne Alessio Tucci, ha raccontato come, insieme, cercarono Martina in un'appassionata ricerca condivisa tra sofferenza e speranza.

Marcello Carbonaro dopo la scoperta dell'omicidio della figlia e il fermo del 19enne Alessio Tucci: «È venuto in auto con me per cercare Martina» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il padre di Martina, uccisa dall'ex: «Alessio veniva a casa, facevamo le vacanze assieme» | La madre: fingendo, ci ha aiutato a cercarla

Martina Carbonaro, parla il padre: «Alessio ha devastato la mia vita» - Martina Carbonaro, la giovane vittima di 14 anni uccisa ad Afragola, rappresenta una tragica cronaca di cronaca nera nel Napoli. 🔗continua a leggere

Il padre di Martina: 'Alessio disse 'ho fatto la doccia' e ho capito' - Domani l'udienza di convalida del fermo di Alessio Tucci. Il 3 giugno il conferimento dell'incarico per l'autopsia (ANSA) ... 🔗Riporta ansa.it

Martina Carbonaro, il papà: «Alessio cercava mia figlia con me e invece l'aveva uccisa. Ha devastato la mia vita» - Marcello Carbonaro, muratore e padre di Martina, la 14enne uccisa dal suo ex Alessio Tucci ad Afragola, è sul luogo del delitto. A pochi metri dallo stadio Moccia di Afragola, l’uomo ... 🔗Scrive ilgazzettino.it

L’assassino della figlia in casa. Il padre di Martina Carbonaro: “Ho fatto la doccia – ha detto- e ho capito” - "Io avevo l'assassino di mia figlia in macchina e non lo sapevo. Quando l'ho chiamato lui mi ha detto 'ha fatto la sua strada e io la mia'" ... 🔗blitzquotidiano.it scrive