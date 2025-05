Il padre di Martina uccisa dall' ex | Alessio veniva a casa facevamo le vacanze assieme | La madre | Ci ha aiutato nelle ricerche

Dopo la tragica perdita della figlia Martina, uccisa dall’ex Alessio, il padre Marcello Carbonaro ha condiviso momenti di dolore e ricordo, raccontando come lui e la madre abbiano cercato insieme Martina. La madre ha anche dato un prezioso aiuto nelle ricerche, mentre Marcello ha ricorso a ogni mezzo per trovare risposte in questo difficile momento.

Marcello Carbonaro dopo la scoperta dell'omicidio della figlia e il fermo del 19enne Alessio Tucci: «È venuto in auto con me per cercare Martina» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il padre di Martina, uccisa dall'ex: «Alessio veniva a casa, facevamo le vacanze assieme» | La madre: «Ci ha aiutato nelle ricerche»

Martina Carbonaro, parla il padre: «Alessio ha devastato la mia vita» - Martina Carbonaro, la giovane vittima di 14 anni uccisa ad Afragola, rappresenta una tragica cronaca di cronaca nera nel Napoli. 🔗continua a leggere

