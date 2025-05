Il padre di Martina uccisa dall' ex | Alessio ha detto che faceva la doccia così ho capito | La madre | fingendo ci ha aiutato a cercarla

Il padre di Martina, la ragazza uccisa dall'ex Alessio, ha raccontato come, fingendo di fare la doccia, abbia contribuito alle ricerche della figlia scomparsa. Marcello Carbonaro, dopo aver scoperto il tragico omicidio e il fermo del 19enne Alessio Tucci, rivela i momenti condivisi nella tragica ricerca.

Marcello Carbonaro dopo la scoperta dell'omicidio della figlia e il fermo del 19enne Alessio Tucci: «È venuto in auto con me per cercare Martina»

Martina Carbonaro, parla il padre: «Alessio ha devastato la mia vita» - Martina Carbonaro, la giovane vittima di 14 anni uccisa ad Afragola, rappresenta una tragica cronaca di cronaca nera nel Napoli. 🔗continua a leggere

