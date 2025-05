Il padre di Martina Carbonaro | Era in auto con me | quando ho capito che era stato lui La frase minacciosa dalla madre di Alessio Tucci

Il padre di Martina Carbonaro, Marcello, ha rivelato che si trovava in auto con Alessio Tucci quando ha compreso che lui era il responsabile della tragica morte della sua figlia. In un racconto straziante, Marcello ha descritto il rapporto affettuoso con il giovane, prima di scoprire la drammatica verità. Questa vicenda drammatica scuote l'opinione pubblica e solleva importanti riflessioni sulla vicinanza tra vittima e carnefice.

« Avevo in macchina con me l’assassino di mia figlia e non lo sapevo ». Sono le parole di Marcello, il padre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. «Alessio per me era come un altro figlio, me lo sono portato al mare, mangiava a casa mia, a volte dormiva pure da noi. E lui me l’ha massacrata, uccisa peggio di un cane», dice a colloquio con Maria Novella De Luca de la Repubblica. Marcello racconta quando ha realizzato che Alessio poteva essere il femminicida di Martina: «È stato come un lampo quando Alessio mi ha detto: “Ora vi saluto, vado a farmi una doccia e mamma mi aspetta con il piatto a tavola”. 🔗 Leggi su Open.online