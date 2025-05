Il padre di Martina | Alessio mi ha detto che stava andando a fare la doccia Lì ho capito

Il padre di Martina Carbonaro ha rivelato a Storie Italiane su Rai1 i dettagli del suo tragico racconto: dopo l'omicidio, Alessio si sarebbe comportato come se nulla fosse, tornando a casa, facendo la doccia e uscendo. Un ricordo doloroso e confuso di quei momenti drammatici che ancora commuovono l’Italia.

"Alessio mi ha detto che stava andando a fare la doccia, si è buttato la zappa sui piedi: dopo l'omicidio, lui è tornato a casa, si è andato a fare la doccia, ha mangiato ed è uscito". È il racconto del papà di Martina Carbonaro, uccisa dall'ex ad Afragola, a Storie Italiane su Rai1. "Si è fatto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il padre di Martina: “Alessio mi ha detto che stava andando a fare la doccia. Lì ho capito”

Martina Carbonaro, il padre Marcello: “Alessio mi ha detto che andava a fare la doccia e ho capito” - Scopri la tragica vicenda di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, e le parole di suo padre Marcello nel racconto esclusivo a Storie Italiane su Rai1. 🔗continua a leggere

