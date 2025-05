Il padre di Ilaria Sula uccisa dall’ex e nascosta in una valigia | “Viviamo tra casa e cimitero”

Il dolore per le tragiche perdite di Ilaria Sula e Martina Carbonaro unisce le famiglie distrutte dalla violenza, in un costante senso di lutto tra casa e cimitero. Il padre di Ilaria, vittima di un omicidio brutale, esprime vicinanza e solidarietà ai genitori di Martina, condividendo il dolore insopportabile di questi momenti.

Il papà di Ilaria Sula, accoltellata dall'ex e gettata in un dirupo, ha espresso vicinanza ai genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a sassate: "Mi dispiace davvero tanto, capisco il loro dolore, è una cosa che non passa". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il padre di Ilaria Sula, uccisa dall’ex e nascosta in una valigia: “Viviamo tra casa e cimitero”

Prove e disegni in cella: Mark Samson pianificava di cancellare le tracce del delitto di Ilaria Sula, le foto - Nuovi inquietanti dettagli emergono sull'omicidio di Ilaria Sula, la giovane uccisa e ritrovata in una valigia. 🔗continua a leggere

