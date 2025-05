Il padre di Alessio Tucci | Abbiamo cercato insieme Martina lui a me ha detto che non aveva fatto niente

Il mistero della scomparsa di Martina si infittisce. Domenico Tucci, padre di Alessio, rivela dettagli inquietanti: “Abbiamo cercato insieme, ma lui continua a negare qualsiasi responsabilità.” Questo caso mette in luce un tema attuale e cruciale: il rapporto tra verità e menzogna in situazioni di crisi. In un'epoca in cui la ricerca della giustizia è sempre più al centro dell'attenzione, ogni parola ha il peso di una confessione. Cosa accadrà ora?

Martina Carbonaro, parla il padre: «Alessio ha devastato la mia vita»

Martina Carbonaro, la giovane vittima di 14 anni uccisa ad Afragola, rappresenta una tragica cronaca di cronaca nera nel Napoli.

