Il padre dell' assassino di Martina | Mio figlio è un bravo ragazzo Vedere che chattava con un altro l' ha sconvolto VIDEO

Scopri le emozionanti e commoventi dichiarazioni di Domenico Tucci, padre di Alessio, coinvolto in una triste vicenda che ha scosso tutta la comunità. Un messaggio di dolore e speranza in un momento di grande dolore per la perdita di Martina, con parole che riflettono il lato umano di una famiglia colpita da un evento tragico.

"Chiedo scusa a tutti, non ce lo saremmo mai aspettati, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina è stata come una figlia per me e mia moglie. Chiedo scusa a tutto il mondo da parte di mio figlio e della nostra famiglia". Così ai cronisti Domenico Tucci, il papà di Alessio, il.

Martina Carbonaro, il papà di Alessio Tucci: “Capisco che la famiglia non vuole le scuse, non abbandono mio figlio” - Domenico Tucci, padre di Alessio, il 19enne coinvolto nel tragico femminicidio di Martina Carbonaro, si mostra combattuto tra il dolore e la necessità di responsabilità. 🔗continua a leggere

