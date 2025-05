Il nuovo corso dell’Authority il Comune lancia il bando per il comitato di gestione

Il Comune della Spezia annuncia il nuovo corso dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, lanciando il bando per la selezione del Comitato di gestione. Un passo importante per garantire una gestione più efficiente e innovativa del porto, in attesa dell’insediamento del nuovo presidente Bruno Pisano.

La Spezia, 29 maggio 2025 – Il nuovo presidente dell’ Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale deve ancora insediarsi – devono ancora essere fissate le date nelle commissioni di Camera e Senato, chiamate ad avvallare l’intesa su Bruno Pisano –, ma nel frattempo sono già state avviate nel pratiche per rinnovare il Comitato di gestione dell’Ap. Ieri, il Comune della Spezia ha pubblicato il bando per la nomina del proprio componente. Una carica ricoperta fino a oggi da Franco Pomo, ex dirigente dell’Autorità portuale, e oggi presidente di Atc Esercizio. Le candidature per la nomina dovranno pervenire alla Segreteria generale del Comune entro le 12 del prossimo 13 giugno, con Palazzo civico che dovrebbe disbrigare la pratica entro la fine dello stesso mese, periodo entro il quale sarà concluso con certezza anche l’iter parlamentare sulla nomina di Pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo corso dell’Authority, il Comune lancia il bando per il comitato di gestione

