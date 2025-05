Il no a Gasperini è definitivo | spunta la clamorosa voce su Mourinho

La Roma ha confermato il no definitivo a Gasperini come nuovo allenatore, aprendo le porte a nuove ipotesi. Nel frattempo, spunta una clamorosa voce su José Mourinho, riportando l’interesse del club giallorosso per il tecnico portoghese.

La Roma sembra aver scelto il nuovo tecnico, ma arriva un no definitivo per l'allenatore dell'Atalanta e rispunta la voce clamorosa su Mourinho (Ansa Foto) – SerieAnews La Roma è ancora alle prese con il problema relativo al prossimo allenatore. Il club giallorosso ha chiuso al quinto posto la stagione appena conclusa con una rimonta quasi epica operata da Claudio Ranieri. Il tecnico di Testaccio, però, ha detto addio alla panchina per vestire i panni del senior advisor ed i Friedkin si son costretti a cercare una nuova guida.

