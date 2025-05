Il Napoli rilancia | offerto l'aumento a Conte

Il Napoli non ha alcuna intenzione di separarsi da Antonio Conte e rilancia: sul piatto c`è anche un aumento dell`ingaggio per convincere il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Napoli rilancia per De Bruyne: accordo triennale, sfida aperta con Chicago - Il Napoli intensifica la sua corsa per ingaggiare Kevin De Bruyne, proponendo un accordo triennale. La trattativa si profila come una sfida avvincente con il Chicago, che si è inserito nella competizione per il talento belga. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rilancio Napoli per Buongiorno: arriva l'offerta che voleva Cairo - Ora arriva il rilancio che da Torino aspettavano. Calciomercato Napoli: Buongiorno con una nuova offerta Il Napoli ci riprova perché sta corteggiando Buongiorno da diversi mesi e ora vuole ... 🔗Scrive msn.com

Il Napoli rilancia per Garnacho! Tuttosport: offerta da 57mln bonus compresi! I dettagli - Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli ha rilanciato "presentando un’offerta da 57 milioni - compresi 7 di bonus - contro i 70 richiesti dai Red Devils". 🔗Segnala msn.com

Napoli, pronto il rilancio per Garnacho: allo United saranno offerti quasi 60 milioni di euro - Il Napoli non si arrende e rilancia per Alejandro Garnacho ... la volontà di superare la soglia dei 30 milioni di euro come offerta da presentare ai viola, anche attraverso l'inserimento di ... 🔗Lo riporta tuttomercatoweb.com