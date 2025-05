il nameless festival torna a lecco dalla prossima edizione

Il Nameless Festival, uno degli eventi più attesi dell’EDM in Italia, torna a Lecco nel 2026, dopo aver animato per anni la Brianza. L’edizione del 2025, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno, si conferma come una delle più grandi del circuito con oltre 100 artisti.

Il Nameless Festival, uno dei più importanti per l'EDM in Italia, vede quest'anno l'ultima edizione in Brianza. Infatti, dopo diversi anni nei comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (quest'anno dal 31 maggio al 2 giugno), il Festival torna a Lecco nell'edizione del 2026. Nel cartellone del 2025 previsti oltre 100 nomi del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui gli headliners Armin van Buuren, Martin Garrix e The Chainsmokers. Il Nameless Festival torna a casa a Lecco dal 2026. Alberto Fumagalli, Ceo & Founder del Nameless, ha detto "In questi anni non abbiamo mai fatto nulla di tutto questo per il fine di arricchirci, ma solo per passione, per il viaggio, per il percorso che abbiamo vissuto, per costruire qualcosa di bello per la gente e vederla felice; abbiamo il dovere di fare ogni cosa affinché il coinvolgimento del pubblico a Nameless cresca sempre di più.