il monito di moody s e l eredità dei cinque stelle l opinione di polillo

Scopri il monito di Moody's e l'analisi di Polillo sull'eredità dei Cinque Stelle, un'importante riflessione sulle conseguenze delle scelte passate. Tra criticità economiche e responsabilità politiche, l'opinione degli esperti apre uno sguardo acceso sul futuro dell'Italia.

Speriamo che, alla fine, i Cinque Stelle si rassegnino ed ammettano le loro colpe. Finora era stato solo il 99% degli economisti italiani a rimproverare loro una finanza troppo allegra, durante il governo giallo verde. Troppi bonus distribuiti a destra e manca: dal "reddito di cittadinanza" per chi non poteva o non aveva voglia di lavorare, almeno in chiaro, fino al "bonus per l'edilizia" con l'idea, per la verità più recondita che reale, di favorire il risparmio energetico. Di fatto un regalo: considerato che lo Stato si faceva carico del 110% del costo dell'intera operazione. Senza parlare delle numerose truffe e raggiri, ad approfittarne soprattutto i "furbetti del quartierino", (copyright di Stefano Ricucci) proprietari di immobili di pregio, ville e finanche qualche castello, in grado di far fronte alle complesse ed onerose procedure per ottenere le necessarie autorizzazioni.