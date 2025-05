il mondo di erwitt un fotoreporter nel cuore del novecento

Scopri il mondo di Elliott Erwitt, il celebre fotoreporter che ha catturato il cuore del Novecento, con una straordinaria esposizione in Sicilia presso il Palazzo Reale di Palermo. Organizzata dalla Fondazione Federico II e curata da Biba Giacchetti, questa mostra offre un’occasione unica di immergersi nelle fotografie di uno dei maestri della fotografia internazionale.

Le opere di Elliott Erwitt per la prima volta in Sicilia a Palazzo Reale di Palermo. L’esposizione è organizzata dalla Fondazione Federico II, con il patrocinio del ministero della Cultura e del consolato generale degli Stati Uniti d’America a Napoli. La mostra (che apre oggi) curata da Biba Giacchetti, una delle massime conoscitrici di Erwitt a livello internazionale, e Gabriele Accornero, è composta da una selezione inedita con le foto più note di Erwitt: le serie Icons, Kolor, Family, Self Portrait, 190 opere, di cui 110 esposte e 80 in una video proiezione in alta definizione. Autore di punta dell’agenzia Magnum Photos, Erwitt è stato dei maggiori fotografi contemporanei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net