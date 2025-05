Il modello SpaceX ormai ha raggiunto il plateau? L’opinione di Roberto Vittori

Il nono volo di prova del sistema Starship di SpaceX, avvenuto il 27 maggio 2025, testimonia il raggiungimento di un importante plateau nello sviluppo del veicolo, secondo l'opinione di Roberto Vittori. Tuttavia, il test ha evidenziato criticità che potrebbero influenzare il futuro delle ambizioni di Elon Musk per missioni lunari e marziane. Scopri di più sulle sfide e i traguardi di questa innovativa tecnologia spaziale.

Il nono volo di prova del sistema Starship di SpaceX, avvenuto il 27 maggio 2025, ha rappresentato un altro tassello nel complesso cammino di sviluppo del veicolo spaziale destinato, nelle ambizioni di Elon Musk, a missioni lunari e marziane. Tuttavia, l’esito del test ha evidenziato criticità significative che potrebbero confermare ciò che appare ormai sempre più probabile: l’inizio di un rallentamento strutturale dell’intero programma. Il lancio è avvenuto dallo Starbase di SpaceX in Texas alle 18:36, ora locale. Il primo stadio, il Super Heavy Booster 14-2, ha operato regolarmente nella fase iniziale, ma è esploso durante la fase finale della manovra di rientro nel Golfo del Messico, poco prima dell’ammaraggio controllato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il modello SpaceX ormai ha raggiunto il plateau? L’opinione di Roberto Vittori

