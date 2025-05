il mistero dell uomo di maba l ominide che non appartiene ad alcuna specie nota

Scopri il mistero dell'uomo di Maba, enigmatico ominide del tardo Pleistocene cinese che sfida le classificazioni tradizionali. Con caratteristiche uniche e ibride, questo fossile rappresenta un puzzle affascinante per gli studi sull'evoluzione umana.

L’uomo di Maba era un ominide vissuto nel tardo Pleistocene medio, il cui cranio fossile è stato scoperto a Maba, in Cina: considerato un “Neanderthal cinese” per alcuni tratti del volto, presenta tuttavia una combinazione unica di caratteristiche appartenenti a diverse specie umane, che rende impossibile classificarlo con certezza in un gruppo di ominidi noto. 🔗 Leggi su Fanpage.it