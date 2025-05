Il ministro Valditara ricevuto in Consiglio regionale da Mancuso

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato ricevuto in Consiglio regionale dalla vicepresidente Mancuso, insieme ai consiglieri della Lega e all’assessora regionale alla Cultura Caterina Capponi, nel segno di un'attenta collaborazione per lo sviluppo e la valorizzazione della Calabria. Un'occasione per rafforzare l’impegno condiviso per il rilancio del settore educativo e culturale nella regione.

"Abbiamo ringraziato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che abbiamo avuto il piacere di accogliere in Consiglio regionale, assieme ai consiglieri della Lega e all'assessora regionale alla Cultura Caterina Capponi, per la continua attenzione che dedica alla Calabria

