Il ministro Valditara a Palmi per riflettere sulla cultura del rispetto e sul valore della donna

Il ministro Valditara a Palmi invita alla riflessione sulla cultura del rispetto e il valore della donna, coinvolgendo i giovani in un dialogo importante sulla legalità e il ruolo delle donne nella società. Un’occasione per voi di approfondire temi fondamentali per costruire un futuro più equo e consapevole.

"Ho voluto essere qui, a Palmi, per parlare con i giovani, per parlare di rispetto, soprattutto di legalità per affrontare un tema che, come abbiamo visto anche in queste ultime ore, è un tema che coinvolge tutta l'Italia. Però sono rimasto molto colpito dalla storia di due ragazze che voi ben. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Il ministro Valditara a Palmi "per riflettere sulla cultura del rispetto e sul valore della donna"

