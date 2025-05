Il Milan stringe per Allegri l’Inter aspetta Inzaghi Serie A come cambiano le panchine

In un clima di grande incertezza, le panchine della Serie A sono al centro dell'attenzione: il Milan stringe per Allegri, mentre l'Inter attende Inzaghi. Con il campionato appena concluso, i club dei top team stanno valutando attentamente i rinnovi e i piani per la prossima stagione, segnando il volto di un calcio in evoluzione.

(Adnkronos) – Inizia il giro delle panchine in Serie A. Mai come quest’anno, nella massima serie regna l’incertezza tra gli allenatori dei top club. Dal Napoli campione d’Italia al Milan, che ha chiuso il campionato all’ottavo posto, sono più i dubbi che le sicurezze per la prossima stagione. La prima notizia è che il rinnovo di Vincenzo Italiano con il Bologna, ufficializzato in mattinata, chiude già alcune opzioni. Il tecnico rossoblù era seguito da diverse squadre, tra cui i rossoneri, ma resterà in Emilia Romagna. Il primo nodo da cui dipende gran parte delle situazioni è Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, fresco campione d’Italia con gli azzurri, negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con il presidente Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Seriea24.it

